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«Реал» не планирует подписывать Икарди. В клубе ждут приезда Эндрика

«Реал» не планирует подписывать Икарди. В клубе ждут приезда Эндрика
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Мадридский «Реал» не станет покупать нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «сливочные» находятся под впечатлением от игры аргентинского форварда в этом сезоне. Однако, несмотря на это, зимой «Реал» не будет делать предложение турецкому клубу о покупке 30-летнего игрока.

Отмечается, что мадридцы ждут летнего приезда в клуб бразильского форварда Эндрика, который ранее был выкуплен у «Палмейраса». «Реал» полностью доверяет молодому футболисту и надеется на его яркий старт.

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В текущем сезоне Икарди в составе «Галатасарая» принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Контракт футболиста с турецким клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет € 20 млн.

Ранее агент аргентинского форварда сообщал, что они контактируют с представителями мадридского «Реала».

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