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Нападающий «Динамо» Смолов подарил жене Porsche Cayenne

Нападающий «Динамо» Смолов подарил жене Porsche Cayenne
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов подарил супруге Карине Истоминой автомобиль Porsche Cayenne.

Истомина опубликовала фотографию автомобиля марки Porsche Cayenne в социальных сетях и сопроводила снимок надписью «Люблю мужа». Модель и диджей Карина Истомина стала супругой Фёдора Смолова 5 июня, а 15 ноября у пары родился первенец.

Фото: соцсети Истоминой

Фото: соцсети Истоминой

Фото: соцсети Истоминой

33-летний Смолов в нынешнем сезоне провёл 15 матчей за «Динамо» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал три результативных передачи. Бело-голубые после 16 туров РПЛ занимают третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. 29 ноября команда Марцела Лички сыграет с «Зенитом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Для «Динамо» встреча с сине-бело-голубыми будет домашней.

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