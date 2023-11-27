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«Динамо» анонсировало матч Кубка России с «Зенитом» мемом с ребёнком

«Динамо» анонсировало матч Кубка России с «Зенитом» мемом с ребёнком
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Московское «Динамо» анонсировало матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России известным мемом с тонущим ребёнком.

Игра между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября, встречу примет «ВТБ Арена». Начало матча — в 18:15 мск. Главным арбитром выступит Павел Кукуян, ассистентами судьи будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. В 16 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2023 бело-голубые набрали 28 очков и по состоянию на сегодняшний день располагаются на третьем месте в турнирной таблице. «Зенит» занимает первую строчку, опережая «Динамо» на пять очков.

В матче 3-го тура команда Марцела Лички обыграла «Зенит» со счётом 3:2, а в пяти последних играх, включая товарищескую встречу с 2DROTS, не потерпела ни одного поражения.

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