«Динамо» анонсировало матч Кубка России с «Зенитом» мемом с ребёнком

Московское «Динамо» анонсировало матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России известным мемом с тонущим ребёнком.

Игра между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября, встречу примет «ВТБ Арена». Начало матча — в 18:15 мск. Главным арбитром выступит Павел Кукуян, ассистентами судьи будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. В 16 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2023 бело-голубые набрали 28 очков и по состоянию на сегодняшний день располагаются на третьем месте в турнирной таблице. «Зенит» занимает первую строчку, опережая «Динамо» на пять очков.

В матче 3-го тура команда Марцела Лички обыграла «Зенит» со счётом 3:2, а в пяти последних играх, включая товарищескую встречу с 2DROTS, не потерпела ни одного поражения.