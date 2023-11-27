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Голкипер «Барселоны» тер Штеген пропустит матч Лиги чемпионов с «Порту»

Голкипер «Барселоны» тер Штеген пропустит матч Лиги чемпионов с «Порту»
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сыграет в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Порту». Об этом сообщает El Barça juga a RAC1 в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкого вратаря до сих пор беспокоят боли в спине. В понедельник, 27 ноября, 21-летний голкипер не тренировался с командой.

В последнем матче каталонцев в чемпионате Испании с «Райо Вальекано» в воротах «блауграны» появился 24-летний страж ворот Иньяки Пенья.

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Встреча между «Барселоной» и «Порту» состоится во вторник, 28 ноября. Начало игры — в 23:00 мск. На данный момент «Барселона» занимает первое место в группе H, набрав девять очков и опережая «Порту» лишь по дополнительным показателям. Ни одна команда из этого квартета ещё не обеспечила себе место в плей-офф.

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