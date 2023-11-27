Владимир Дядюн: сейчас я не ищу команду, но могу вернуться в футбол через год-два

Бывший нападающий «Рубина», «Динамо» и «Ростова» Владимир Дядюн заявил, что может снова начать играть в футбол на самом высоком уровне.

«Сейчас я не ищу команду. Продолжаю развиваться, реализовываться. Стараемся делать социальные проекты, менять индустрию спорта. Обо всём узнаете, пока это в процессе. Мы стараемся транслировать правильные ценности. Не только ставки на спорт, что сейчас сплошь и рядом, а другие вещи, которые реально приносят пользу.

Пока о поиске команды даже не думаю. Зачем? Я не закончил — могу играть за кого, где и когда захочу. Вернусь ли я в футбол? Может быть. Через полгода-год-два. Почему нет? Всё может быть», — сказал Дядюн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последней командой в карьере Дядюна был воронежский «Факел», который он покинул по завершении сезона-2021/2022.