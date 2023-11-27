Пуйоль высказался о шансах «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов

Экс-защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о шансах своей бывшей команды на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Я думаю, команда растёт. После победы в прошлом чемпионате у «Барселоны» должно быть больше уверенности. Понятно, что болельщики надеются на хорошую игру и в Лиге чемпионов, но там огромная конкуренция, очень хорошие команды, будет нелегко. Давайте посмотрим», — сказал Пуйоль во влоге «На выезд» на YouTube-канале «МЯЧ Production».

На данный момент «Барселона» занимает первое место в группе H, набрав девять очков и опережая «Порту» лишь по дополнительным показателям. Ни одна команда из этого квартета ещё не обеспечила себе место в плей-офф.

Пуйоль выступал за «Барселону» на протяжении 15 лет (с 1999 по 2014 год). В составе сине-гранатовых защитник 593 раза появлялся на поле, отметившись 18 голами. Вместе с «блауграной» Карлес завоевал три кубка Лиги чемпионов.