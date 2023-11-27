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Нападающий Гузина намерен обсудить своё будущее в «Балтике»

Нападающий Гузина намерен обсудить своё будущее в «Балтике»
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Нападающий калининградской «Балтики» Гедеон Гузина заявил, что намерен обсудить своё будущее в футбольном клубе после завершения первой части сезона.

«У меня контракт до конца сезона. Посмотрим, что будет дальше. Руководство меняется — посмотрим, какие у них планы. После оставшихся до конца года матчей, думаю, должен буду поговорить с кем-то из руководства», — приводит слова Гузины «РИА Новости Спорт».

Гузина выступает за «Балтику» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал одним из лучших бомбардиров Мелбет Первой лиги, забив 14 мячей. В сезоне-2023/2024 на счету боснийца три гола и две результативные передачи в 21 игре во всех турнирах. «Балтика» после 16 туров РПЛ нынешнего сезона занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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