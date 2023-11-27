Экс-игрок «Торпедо» Афанасьев: вот теперь в РПЛ начинается настоящая борьба за чемпионство

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Шансы у «Краснодара» на титул как были, так они и остались. Вот теперь и начинается настоящая борьба за чемпионство! «Краснодару» и «Зениту» нужно сейчас как можно больше работать на тренировках и проявлять командный дух. Они должны в каждой игре доказывать свои претензии на первое место.

Впрочем, говорить только об этих командах как о претендентах на титул я бы не стал. ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» ещё могут побороться, ведь отрыв от первого места не такой уж и большой. Думаю, что весенний отрезок сезона будет крайне интересным! Если «Краснодар» хочет вести борьбу с «Зенитом» на дистанции, то им необходимо усиление. Это же я могу сказать и про ЦСКА», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

По итогам 16 туров лидером РПЛ является «Зенит», набравший 33 очка. На втором месте находится «Краснодар» с 32 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (28 очков).