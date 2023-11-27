«Манчестер Юнайтед» хочет подписать 16-летнего бразильца, которого называют Мессиньо

Английский «Манчестер Юнайтед» хочет подписать 16-летнего игрока «Палмейрас» Эстевао Виллиана, которого также называют Мессиньо, сообщает Mundo Deportivo.

Кроме манкунианцев, за юного игрока будут бороться «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Барселона» и «Реал» Мадрид. При этом, по информации источника, «Палмейрас» готов отпустить 16-летнего футболиста за € 60 млн.

Ещё в 2018 году, когда Эстевао было 10 лет, он подписал коммерческий контракт с Nike. И тем самым стал самым молодым бразильским игроком, подписавшим соглашение со спортивной компанией.

Также Мессиньо участвовал в юношеском чемпионате мира до 17 лет в составе сборной Бразилии. Его команда вылетела в 1/4 финала от сборной Аргентины (0:3), однако сам футболист забил три мяча и отдал три голевые передачи в пяти матчах на турнире.