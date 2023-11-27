«Аль-Иттихад» обыграл узбекский АГМК и упрочил лидерство в группе С Лиги чемпионов АФК

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК между АГМК из Узбекистана и саудовским «Аль-Иттихадом». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. С передачи экс-игрока «Ливерпуля» Фабиньо отличился марокканский нападающий Абдерразак Хамдалла. Спустя четыре минуты 32-летний форвард оформил дубль и увеличил преимущество своей команды до двух мячей. Хозяева поля смогли отыграть один мяч на 78-й минуте благодаря голу Мартина Боакье, имеющего итальянское гражданство.

Нападающий клуба из Саудовской Аравии Карим Бензема провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

После этой победы в активе «Аль-Иттихада» стало 12 очков. Подопечные Марсело Гальярдо возглавляют турнирную таблицу группы С. АГМК идёт на последнем месте с нулём очков.