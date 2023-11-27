Луис Энрике: в мире нет ни одной команды, которая играет по схеме 4-3-3, 3-5-2 или 3-4-3

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед» ответил, по какой схеме будет играть парижская команда.

«Тактические схемы имеют смысл, но в мире нет ни одной команды, которая играла бы 4-3-3, 3-5-2 или 3-4-3. Потому что схема всё время меняется в зависимости от того, где находится мяч, и от игровой ситуации. Мы играем, когда владеем мячом, по схеме 4-3-3. Когда мы достигаем фазы продвижения вперёд, мы играем в 3-4-3. А когда мы находимся в завершающей фазе, всё по-другому. Мы меняем расстановку в каждой фазе игры. Без мяча всё так же. Это может быть 4-3-3, 3-5-2 или 3-4-3. Это зависит от того, как играет соперник», — приводит слова Энрике журналист Андрес Онрубия Рамос в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ньюкаслом» состоится во вторник, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.