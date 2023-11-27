«Не было видно «Спартака», одна «Балтика» бегала». Шалимов — о белой форме в снегопад

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о том, что во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2) игроков московской команды было плохо видно из-за белой формы, а также поделился мнением об отсутствии красного мяча во встрече, которая проходила во время обильного снегопада.

«Безотносительно того, кто отвечает за красные мячи и выбор форму команд, надо понять всем, кто принимает участие в процессе — игроки должны выходить в той форме, в которой их могут распознать зрители и телезрители, а играть надо мячом, который видно. Здесь не было ни красного мяча, ни контрастной формы, — наблюдать за футболом было сложно. Не видно было ни мяча, ни игроков «Спартака» — одна «Балтика» бегала. Надо было напрягать глаза», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. Начало второго тайма данной встречи также отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля.