В РФС заявили, что клубам РПЛ будут даны рекомендации по выбору формы в условиях снегопада

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Спартаком» (0:2), который прошёл в обильный снегопад, клубам РПЛ будут даны рекомендации о дополнительных комплектах формы. Напомним, весь матч шёл снег, который мешал обзору. В трансляции было сложно рассмотреть игроков «Спартака» из-за белого комплекта формы на заснеженном газоне.

«Командам будут даны рекомендации, что к белой форме нужно взять дополнительные варианты на случай, если будет такой снег. Мы над этим работаем, но в тот момент, когда начинался матч, что‑то поменять было невозможно», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. Начало второго тайма данной встречи также отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля.