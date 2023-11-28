Аспиликуэта назвал лучший дуэт из нападающих в Европе

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта назвал лучший дуэт атакующих игроков.

«Можно ли назвать дуэт Гризманн – Мората лучшим в Европе на данный момент? Да, абсолютно. Я считаю, что они демонстрируют чрезвычайно высокий уровень. Они забивают много голов, и чем чаще они это делают, тем лучше для команды. Фантастическая связка», – приводит слова Аспиликуэты Marca.

Аспиликуэта перешёл в «Атлетико» этим летом на правах свободного агента из лондонского «Челси». В сезоне-2022/2023 на счету 33-летнего испанца 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн. Ранее в своей карьере испанец выступал за «Марсель» и «Осасуну».