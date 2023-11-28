Степаненко: итальянцы аплодировали Украине и лишь после этого пошли к своим трибунам

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничью (0:0) в матче отбора Евро-2024 с Италией.

«Очень хотели выйти напрямую. Конечно, имели хорошие шансы и вроде бы достойно играли с итальянцами. Но если ты не забиваешь, то тяжело о чём-то говорить.

Нам нужно забивать голы, и мы понимаем, что с командами такого уровня шансов будет не так много. Поэтому нужно в этом компоненте прибавлять.

Респектировали ли итальянцы нам после матча? Да, они остались после того, как мы похлопали трибунам. Они нам аплодировали и только после этого пошли к своим трибунам.

Они уважительно относятся к сборной Украины, в интервью это говорили. Конечно, они радовались – они вышли на чемпионат Европы. Кто бы не радовался? Все бы радовались, — цитирует Степаненко ua.tribuna.com.

Матч Украина — Италия состоялся 20 ноября.