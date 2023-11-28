Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо» в Кубке России

Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин не стал называть фаворита кубкового противостояния между бело-голубыми и «Зенитом». Команды сыграют в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России в среду, 29 ноября, на «ВТБ Арене». Начало матча — в 18:15 мск.

«В кубковых матчах никогда нет фаворита. На первый план выходят отношение к этому Кубку и настрой команд. Кто лучше настроится, тот и победит. «Зенит» — команда, которая обладает хорошими игроками. Если они настроятся, то против них будет сложно играть. Наверняка в памяти руководства и игроков «Динамо» осталась прошлогодняя победа над «Зенитом» в Кубке России», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что в матче первого круга РПЛ сезона-2023/2024 «Динамо» одержало победу над «Зенитом» 3:2.

Материалы по теме
Сергей Семак ответил, насколько принципиально противостояние «Зенита» и «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android