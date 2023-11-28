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Объявлен рейтинг лучших игроков XXI века по версии FourFourTwo

Объявлен рейтинг лучших игроков XXI века по версии FourFourTwo
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Авторитетное интернет-издание FourFourTwo составило рейтинг лучших игроков XXI века. Из постсоветского пространства в топ-100 вошёл лишь один футболист — экс-нападающий «Челси» и «Милана» Андрей Шевченко. Он занял 31-е место в рейтинге.

Топ-25 игроков XXI века по версии FourFourTwo:

1. Лионель Месси.

2. Криштиану Роналду.

3. Андрес Иньеста.

4. Хави.

5. Роналдиньо.

6. Зинедин Зидан.

7. Тьерри Анри.

8. Мануэль Нойер.

9. Кака.

10. Луис Суарес.

11. Карим Бензема.

12. Дани Алвес.

13. Златан Ибрагимович.

14. Лука Модрич.

15. Самуэль Это'О.

16. Уэйн Руни.

17. Роналдо.

18. Филипп Лам.

19. Серхио Рамос.

20. Томас Мюллер.

21. Стивен Джеррард.

22. Арьен Роббен.

23. Эшли Коул.

24. Жерар Пике.

25. Неймар.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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