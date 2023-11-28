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Повредивший крестообразную связку колена хавбек «Барселоны» Гави успешно перенёс операцию

Повредивший крестообразную связку колена хавбек «Барселоны» Гави успешно перенёс операцию
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Полузащитник «Барселоны» Гави успешно перенёс операцию после разрыва крестообразной связки и травмы мениска, сообщила пресс‑служба каталонского клуба.

«Гави сегодня была проведена успешная операция на разорванной передней крестообразной связке правого колена и по наложению шва мениска. Под наблюдением медицинской службы клуба доктор Жоан Карлес Монлау провел её в больнице Барселоны», — говорится в опубликованном на официальном сайте «Барселоны» сообщении.

Напомним, полузащитник сине-гранатовых Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче отборочного раунда на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии (3:1). В этом сезоне Гави провёл 15 матчей за сине-гранатовых, из них 13 — в стартовом составе. В прошлой кампании испанский хавбек отыграл 36 матчей в Ла Лиге за «Барселону», забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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