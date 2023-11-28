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Анчелотти рассказал о роли Лунина в «Реале» после восстановления Кепы от травмы

Анчелотти рассказал о роли Лунина в «Реале» после восстановления Кепы от травмы
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что вратарю «сливочных» Кепе Аррисабалаге не гарантировано место в основном составе после его восстановления от травмы.

«Лунин? Он не будет думать, что матч с «Наполи» в Лиге чемпионов — это последняя его игра в основном составе. В тот день, когда Кепа вернётся, он будет конкурировать с Луниным. Это то, что Лунин заслужил своей хорошей игрой. У нас в команде отличная конкуренция. У нас есть два высококлассных вратаря. Каждый из них может внести вклад в игру команды благодаря своим качествам», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне украинский вратарь принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в трёх из которых он сыграл «на ноль».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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