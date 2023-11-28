ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода по итогам матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению московского «Локомотива» рассмотрит четыре эпизода по итогам матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-зелёными и самарскими «Крыльями Советов» (3:3).

«ЭСК РФС по обращению «Локомотива» рассмотрит четыре эпизода в матче РПЛ с «Крыльями Советов». Это моменты с засчитанным голом на 32-й минуте, с неназначением пенальти на первой добавленной к первому тайму минуте, с неудалением Фернандо Костанцы на 49-й минуте и с назначением пенальти на восьмой добавленной к основному времени матча минуте», — приводит слова представителя службы коммуникаций РФС «ТАСС Спорт».

Напомним, после игры на флеш-интервью главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал судейство в матче с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово) и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.