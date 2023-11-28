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Глушаков: в Оренбурге всегда сложно играть. «Спартак» — красная тряпка для всей России

Глушаков: в Оренбурге всегда сложно играть. «Спартак» — красная тряпка для всей России
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Оренбургом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне «Оренбург» не блещет так, как в прошлом. Но на «Спартак» всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду. «Спартак» — красная тряпка для всей России. У клуба большая армия болельщиков, его все любят. «Спартаку» будет сложновато играть, но они безусловные фавориты», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и «Спартаком» пройдёт в среду, 29 ноября. Он начнётся в 16:00 по московскому времени. Ответная игра состоится в марте 2024 года.

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