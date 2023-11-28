«Оренбург» — «Спартак». Гильермо Абаскаль нашёл стимул

29 ноября состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» — «Спартак». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.10. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Оренбург» — «Спартак» 29 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Оренбург» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.51.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Спартак» (29.11.2023)

Совсем скоро наступит зимний перерыв, но до тех пор команды успеют провести несколько туров в первенстве и не только. 29 ноября состоятся три первых матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. В самом раннем из них на стадионе «Газовик» померяются силами «Оренбург» и московский «Спартак».

«Горожане» выдали неплохой отрезок сезона после того, как Иржи Ярошик был отправлен в отставку. Однако смена главного тренера встряхнула их совсем ненадолго. В последних шести турах в чемпионате России команда из Оренбурга не одержала ни одной победы.

Вничью подопечные Давида Деограсии сыграли с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (1:1) и «Ахматом» (1:1), для которого матч стал девятым подряд без побед в первенстве. Уступили они располагающейся в зоне вылета «Балтике» (0:1), «Факелу» (1:2) и «Динамо» (0:2).

В результате оренбуржцы спустились на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В плей-офф Пути РПЛ Кубка России они вышли отнюдь не без удачи. Оренбуржцам повезло, что «Факел» и «Сочи» подходили к матчам в очень плохой форме, имея массу проблем.

Деограсия после ничьей с «Ахматом» сказал, что команда играет неплохо. Тренер отметил, что сине-белые демонстрируют хороший футбол, доходят до ворот соперников и создают моменты, но их подводит реализация. Впрочем, всё то же самое было и при Ярошике. Что-то подсказывает, что испанский специалист вскоре будет уволен ввиду неудовлетворительных результатов.

У «Спартака» дела обстоят получше, чем у оренбуржцев. Он занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от располагающегося на третьем месте «Динамо» составляет одно очко. Отрыв от идущих следом «Крыльев Советов» идентичный.

В последних девяти турах в РПЛ «народная команда» уступила только «Крыльям Советов» (0:4) и набравшему очень хороший ход «Факелу» (0:2). Причём оба поражения она потерпела на выезде. Также красно-белые сыграли вничью с ЦСКА (2:2) и «Локомотивом» (1:1).

Матч с железнодорожниками интересен тем, что бóльшую его часть «Спартак» провёл в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество и поддержку родных болельщиков, «Локомотив» местами смотрелся хуже, чем красно-белые. А вот встреча последнего тура с «Балтикой» запомнилась скорее ужасной организацией.

Владимир Быстров сказал, что выключил телевизор после того, как посмотрел эту игру. Он отметил, что из-за снегопада не видел ни мяча, ни игравших в белой форме футболистов «Спартака», ни разметки. Нападающий москвичей Александр Соболев в послематчевом интервью признался, что назвать это футболом очень тяжело.

Интересно, что именно Соболев стал одним из главных героев встречи с «Балтикой». Он отметился двумя результативными передачами. До недавних пор в игре нападающего отчётливо прослеживался спад. У него был конфликт с Гильермо Абаскалем и длительная голевая засуха. Теперь это уже в прошлом.

В матче последнего тура группового этапа Кубка России с «Краснодаром» (2:3) Соболев отметился забитым мячом и результативной передачей. К слову, в данном турнире «Спартак» в этом сезоне выступает даже лучше, чем в РПЛ. В первых четырёх матчах он победил краснодарцев (2:1), «Пари НН» (5:4 и 3:0) и «Динамо» (4:1).

Поставить на победу «народной команды» в предстоящей игре можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Шесть из девяти последних официальных очных встреч закончились именно так. В трёх других выиграли оренбуржцы, но это было ещё тогда, когда их возглавляли Владимир Федотов и Марцел Личка.

У красно-белых проглядываются проблемы с выездными встречами, но постепенно дела налаживаются. После матча с «Балтикой» Абаскаль признался, что мотивировал команду, показав турнирную таблицу, в которой были отмечены результаты выступления красно-белых в гостях. Тренер заявил, что надо было прервать эту серию, несмотря ни на что. И ему это удалось.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Оренбург» — «Спартак» 29 ноября 2023 года

«Оренбург» по-прежнему пребывает в чёрной полосе. Ему сильно докучают проблемы с завершением. После шести игр без побед в РПЛ сине-белые вряд ли будут в хорошем расположении духа и правильно настроены на матч со «Спартаком». У москвичей на порядок лучше результаты на последнем отрезке сезона. Постепенно начали набирать форму Соболев и другие ведущие футболисты. История очных встреч на стороне красно-белых. Полагаем, выиграют они и в этот раз. Мотивация от Абаскаля должна сработать.

Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 2.15.