Непомнящий: для «Балтики» результат матча с «Локомотивом» — упущенная победа

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал ничью в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Локомотивом» (2:2).

«Для «Балтики» результат матча с «Локомотивом» — упущенная победа. Как уже принято у «Балтики», кубковые игры проводятся на самом высоком уровне. В кубковых матчах и дома они играют гораздо лучше. Хороший шанс для «Балтики» пройти дальше? Здесь я ничего не могу сказать. За три месяца очень многое может поменяться как в лучшую, так и в худшую сторону», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ответный матч между «Локомотивом» и «Балтикой» состоится 12 марта 2024 года и пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.