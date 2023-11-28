Булыкин: «Локомотив» должен быть доволен ничьей с «Балтикой». Эту игру надо забывать

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре московской команды в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:2).

«Результат не удивил, потому что «Балтика» очень хорошо играет дома: есть моменты, хорошо двигаются и бьются до конца. Могли даже выиграть, если бы не мастерство «Локомотива» и Сулейманова. Сейчас «Локомотив» должен быть доволен ничьей.

Небольшая слабость с такими командами, как «Балтика», всегда очень опасна. «Локомотив» начинает нервничать, когда пропускает. Но впереди второй матч. Дома «Локомотив» не упустит момент и выиграет. Эту игру надо как можно быстрее забывать и готовиться к «Зениту», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.