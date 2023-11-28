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Александр Мостовой подтвердил, что возглавит сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Александр Мостовой подтвердил, что возглавит сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России
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Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой подтвердил, что он станет тренером сборной Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России.

«Я действительно возглавлю сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России. Меня пригласили, но пока деталей не знаю. Ближе к дате нам всё расскажут более подробно. Важно понимать, что речь идёт о шоу, а не серьёзном матче», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что Сергей Овчинников и Александр Мостовой станут тренерами сборной Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России по футболу. Тренерами сборной команды Пути регионов станут Вадим Евсеев, Андрей Каряка и Дмитрий Кузнецов. Эта игра состоится 16 декабря.

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