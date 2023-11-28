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Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России
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Глава отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников и бывший полузащитник национальной команды страны Александр Мостовой станут тренерами сборной Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России по футболу. Об этом информирует «РИА Новости».

Тренерами сборной команды Пути регионов станут Вадим Евсеев (наставник «Кубань»), Андрей Каряка (наставник «Родина Медиа») и Дмитрий Кузнецов (наставник 2DROTS).

Напомним, матч сборной Пути регионов со сборной Пути РПЛ состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове.

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