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ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и британский «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. Игру обслужит польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Группа F. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
1-й тайм
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Эрнандес, Шкриньяр, Перейра, Угарте, Руис, Дембеле, Кан Ин, Мбаппе, Коло Муани.

«Ньюкасл Юнайтед»: Поуп, Триппьер, Ласселлс, Шер, Ливраменто, Гимарайнс, Майли, Жоэлинтон, Альмирон, Гордон, Исак.

В матче первого круга группового этапа между этими командами победу со счётом 4:1 одержали англичане.

«Пари Сен-Жермен» набрал шесть очков в четырёх матчах группового этапа и занимает второе место в турнирной таблице группы F. «Ньюкасл» с четырьмя очками находится на последней строчке в таблице квартета. В группе F также выступают «Боруссия» (семь очков — первое место) и «Милан» (пять очков — третье место).

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