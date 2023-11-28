Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о конкуренции Дзюбы и Сулейманова

Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о конкуренции Дзюбы и Сулейманова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:2) высказался о конкуренции между нападающими железнодорожников Артёмом Дзюбой и Тимуром Сулеймановым.

«Локомотив» и без Дзюбы может вполне неплохо атаковать? Я бы так не ставил вопрос. Артём — ключевой игрок нашей команды, лидер коллектива. И в раздевалке, и на поле. Он приносит много пользы на поле. Тимур — другого плана футболист и сделал хорошо свою работу. Но и ему нужно улучшать игру. Это разноплановые футболисты. Они могут и вдвоём действовать. Мы рады, что у нас есть мастеровитый, опытный лидер и игрок, который может его подменять и показывать, что он достоин конкурировать для выхода в основном составе», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Галактионов — о матче с «Балтикой»: для «Локомотива» это стратегически важная ничья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android