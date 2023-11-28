Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси не включён в символическую сборную сезона МЛС

Месси не включён в символическую сборную сезона МЛС
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси не попал в символическую сборную сезона МЛС. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Отметим, что Месси стал футболистом «Интер Майами» минувшим летом. В МЛС аргентинец принял участие в шести матчах. Ему удалось записать на свой счёт один забитый мяч и две результативные передачи.

Символическая сборная сезона МЛС выглядит следующим образом: Роман Бюрки («Сент-Луис Сити», Мэтт Мязга («Цинциннати»), Тим Паркер («Сент-Луис Сити»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»), Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта»), Эктор Эррера («Хьюстон Динамо»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Георгиос Якумакис («Атланта»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»).

Напомним, 30 октября текущего года нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

Материалы по теме
Малиновский по количеству голов из-за штрафной с августа 2019 года уступает лишь Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android