Маринато Гильерме: возможность ещё сыграть за «Локомотив» — для меня всегда стимул

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме после матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:2) высказался о приближающейся отметке в 400 матчей в составе железнодорожников.

«У меня осталось 13 матчей до 400 за «Локомотив»? 13? Честно, я не ожидал. Думал, что намного больше (улыбается). Есть ли стимул достичь рубежа? Конечно. Возможность ещё сыграть за этот клуб — для меня всегда стимул. Число не так важно. Важно, чтобы мы играли достойно и чтобы команда побеждала.

Так как я сейчас чаще играю в Кубке, то это дополнительный стимул пройти как можно дальше? Да, это будет очень важно. Посмотрим! К сожалению, в этом году Кубка уже не будет. У нас остались ещё «Зенит» и «Урал», очень важные игры, которые мы проведём дома. Нужно набирать максимальное количество очков. Мы надеемся на это», — приводит слова Гильерме пресс-служба клуба.