Погребняк: за рубежом игроки приобретают опыт, мне был непонятен шквал критики Березуцкого

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на слова экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого о необходимости отъезда российских футболистов за рубеж.

«Я думаю, что Березуцкий имел в виду, что надо уезжать, только со спортивной точки зрения. Карьера футболиста короткая, на её пике нужно пользоваться возможностями и идти на повышение. Как патриот можно никуда не уезжать и наслаждаться тем, что есть, но спортсмены — это люди, которые должны расти. К тому же за рубежом игроки приобретают опыт и высокий уровень, которые потом скажутся на выступлении сборной. Мне был непонятен этот шквал критики. Не надо смешивать спорт и политику», — приводит слова Погребняка Metaratings.

Напомним, Погребняк за свою карьеру успел поиграть за подмосковные «Химки», ярославский «Шинник», московский «Спартак», «Томь, «Зенит», немецкий «Штутгарт», английский «Рединг», московское «Динамо», ленинградский «Тосно» и екатеринбургский «Урал».