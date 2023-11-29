Фердинанд: Гарначо сказал мне, что Месси отписался от него из-за поддержки Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о полузащитника клуба Алехандро Гарначо.

«Знаете, что мне в нем нравится? Ему плевать. Гарначо сказал мне, что Месси отписался от него только потому, что не скрывает, что он поддерживает Роналду. Он выходит и ему плевать. Он говорит: «Я фанат Роналду. Кто лучший? Роналду». Даже, когда он в сборной Аргентины», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Гарначо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола.

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