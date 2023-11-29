Пиоли объяснил поражение «Милана» от «Боруссии» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги матча с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов (1:3).

«Мы проиграли матч тогда, когда могли направить его по нашему сценарию. Так было в случае с пенальти, так было за минуту до их второго гола, когда мы могли в результате контратаки повести в счёте, но не смогли этого сделать.

Когда не забиваешь и сразу пропускаешь, это подрывает твой дух. Потеря Тшау, конечно, повлияла на сбалансированность защиты. Мы должны были обороняться лучше.

Нам удавалось создавать моменты, и мы знали, что так и будет. Были ситуации, в которых мы должны были склонить чашу весов на свою сторону, однако импульс получал наш соперник, который действовал чётче, хладнокровнее, лучше использовал моменты.

Разочаровывающий вечер. Мы знали, что имели отличную возможность, и это нас тяготит. Теперь наш долг – отправиться в Ньюкасл, провести хороший матч и попытаться победить. У нас ещё есть небольшие шансы пройти дальше», – приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.