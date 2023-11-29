Брат Гарначо обвинил Фердинанда во лжи из-за информации о Месси

Роберто Гарначо, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, обвинил во лжи Рио Фердинанда.

Напомним, ранее Фердинад рассказал, что Гарначо сообщил о том, что нападающий Лионель Месси отписался от него из-за того, что он поддерживает Криштиану Роналду.

«Фейк, Месси никогда не следил за ним, хватит придумывать всякую всячину только для того, чтобы вызвать ненависть, Гарна любит и восхищается ими обоими, а вы всё пытаетесь создать соперничество», — написал брат Гарначо в социальной сети X (ранее Twitter).

Гарначо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола.

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