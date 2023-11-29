Алексей Евсеев: если тренер не хочет ставить футболиста в состав, он найдет причину

Полузащитник «Текстильщика» Алексей Евсеев рассказал об отсутствии игровой практики в период выступления за «Урал» при главном тренере Игоре Шалимове.

Почему после того как Шалимов возглавил «Урал», 10 матчей подряд в РПЛ не выпускал меня даже на минуту? Без понятия. Это лучше у него спросить. Не пытался ли я выяснить? А какой смысл? Если тренер тебя не видит в составе, он же не может сказать: «О, спасибо, что ты подошел. Я ждал этого. Давай играй». Если тренер не хочет ставить футболиста в состав, он найдет причину. Может сказать все, что угодно. А я с семи лет тренировался на 100 процентов. Так до сих пор и тренируюсь», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Шалимов возглавлял «Урал» с августа 2021 по август 2022 года. Под его руководством клуб занял 12 место в чемпионате России с 33 очками.

Евсеев выступал за «Урал» с августа 2020 по сентябрь 2022 года. В сезоне-2021/2022 при Шалимове 29-летний футболист сыграл 12 матчей (228 минут) и отдал 1 голевую передачу.