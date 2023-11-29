«Это фантастика». Защитник «Атлетико» Эрмосо — о голе в ворота «Фейеноорда»

Защитник «Атлетико» Марио Эрмосо прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:1). Игрок отметился забитым мячом.

«Пропускать всегда неприятно. Но команда показала характер, хорошо держала мяч, контролировала игру, хорошо выходила в контратаки. Мы создали несколько верных моментов, и думаю, что могли забить больше. Но мы довольны победой и выходом в 1/8 финала.

Рикельме проделал отличную работу и значительно прибавил. Мы восстановили практически всех травмированных игроков, у нас фантастический состав. Я думаю, это говорит о том, кто мы такие, о том, насколько важно быть в такой команде, как «Атлетико», о шагах вперёд, которые мы должны предпринять. Мы счастливы, что Рикельме провёл отличную игру и забрал награду игрока матча, будем надеяться, что у него их будет ещё много.

Мой гол? Я искал его. Я более-менее знал, где находятся ворота, и мяч полетел туда. Намерение состояло в том, чтобы ударить по воротам, и если этот гол будет забит, это фантастика», — приводит слова Эрмосо официальный сайт УЕФА.