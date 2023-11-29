Сафонов: у Влашича скорость принятия решения была 0,8 секунды, а у Тюкавина – 0,33

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, выразил мнение, что опыт хоккея с мячом помогает игроку на футбольном поле.

«Вот сейчас был матч «Динамо» – ЦСКА. Костя с Рошей пару раз сошлись плечо в плечо – бразилец отлетел, хотя по габаритам крупнее. Да и победный гол получился характерным для Кости. Нужно было успеть среагировать на рикошет от соперника. Когда я разговаривал с Мовсисьяном (спортивным директором ЦСКА – Прим. «Чемпионата») и другими людьми, то они замеряли скорость принятия решения в штрафной. У Влашича было 0,8 секунды, а у Кости – 0,33.

Это лучший показатель в РПЛ. А ещё Тюкавин абсолютно не жадный, постоянно готов делиться мячом и практически никогда не попадает в офсайд. Ну и в целом парень строго относится к режиму. Уже 2 января может скинуть фотки, как занимается в тренажёрном зале. Сам за всем следит», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.