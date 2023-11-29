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«Многим сложно понять, через какую боль это даётся». Акинфеев — о двух тяжёлых травмах

«Многим сложно понять, через какую боль это даётся». Акинфеев — о двух тяжёлых травмах
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Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о тяжёлых травмах в своей карьере. Голкипер дважды получал разрыв крестообразных связок колена.

«Восстановление — всё одно и то же. Но последствия второй травмы намного ужаснее, чем последствия первой. Ты с возрастом понимаешь, что тебе намного тяжелее всё даётся. У тебя появляется артроз, боли в коленях, смещение костей. У тебя практически нет хрящей. Никто же об этом не думает и не понимает, через какую боль всё это даётся.

С годами ты всё переосмысливаешь и понимаешь: случилось так, как случилось. И здесь уже другого пути нет. Значит, это моя судьба, моя ноша, которую мне господь бог дал, и я должен был через это пройти», — сказал Акинфеев в документальном сериале от «Спорт-экспресса».

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