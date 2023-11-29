В «Динамо» прокомментировали слухи об интересе со стороны европейских команд к Тюкавину

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слухи об интересе со стороны европейских команд к нападающему команды Константину Тюкавину.

«Интерес к Тюкавину из Европы? Лично я не видел ни одного конкретного предложения по Тюкавину от европейских клубов. На данный момент офферов нет», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, ранее агент игрока Алексей Сафонов заявил, что ему присылают предложения по Тюкавину из Европы.

Константину Тюкавину 21 год, он является воспитанником «Динамо», за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.