Глава судейского комитета РФС прокомментировал тест офсайдных линий в РПЛ
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал тестирование офсайдных линий в Российской Премьер-Лиге.
«Система была протестирована в офлайн-режиме в матчах 16-го тура. Мы остались довольны результатом.
Продолжим тестирование и тренировку оператора повторов и судей в офлайн-режиме в 17-м туре, чтобы уже следующие один-два матча прошли с системой виртуальных линий офсайда», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, офсайдные линии в РПЛ не используются с сезона-2022/2023 из-за смены провайдера системы VAR.
Система была протестирована в таких играх 16-го тура чемпионата России по футболу, как ЦСКА — «Динамо» (2:3) и «Оренбург» — «Ахмат» (1:1).
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