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«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся турецкий «Галатасарай» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра состоится на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция). Начало матча — в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит испанская бригада арбитров, которую возглавит Хосе Санчес Мартинес. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . Группа A. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия

Стали известны стартовые составы команд.

«Галатасарай»: Муслера, Боэ, Айхан, Бардакчи, Анхелиньо, Н'Домбеле, Торрейра, Зиеш, Мертенс, Заха, Икарди.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделёф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Амрабат, Мактоминей, Фернандеш, Антони, Гарначо, Хойлунд.

«Манчестер Юнайтед» набрал всего три очка в четырёх матчах группового этапа и занимает последнее место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» с четырьмя очками находится на третьей строчке. Столько же очков у «Копенгагена», который идёт вторым. Возглавляет таблицу квартета «Бавария» — 12 очков.

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