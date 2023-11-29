«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся турецкий «Галатасарай» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра состоится на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция). Начало матча — в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит испанская бригада арбитров, которую возглавит Хосе Санчес Мартинес. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стали известны стартовые составы команд.

«Галатасарай»: Муслера, Боэ, Айхан, Бардакчи, Анхелиньо, Н'Домбеле, Торрейра, Зиеш, Мертенс, Заха, Икарди.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделёф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Амрабат, Мактоминей, Фернандеш, Антони, Гарначо, Хойлунд.

«Манчестер Юнайтед» набрал всего три очка в четырёх матчах группового этапа и занимает последнее место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» с четырьмя очками находится на третьей строчке. Столько же очков у «Копенгагена», который идёт вторым. Возглавляет таблицу квартета «Бавария» — 12 очков.