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Динамо — Зенит 1:0, результат матча 1/4 финала Кубка России 29 ноября

«Динамо» в меньшинстве обыграло «Зенит» в Кубке России
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В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Матч начался в 18:15 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу динамовцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 69-й минуте Хорхе Карраскаль отпустил от себя мяч и сыграл в подкате против Вильсона Изидора. Кукуян показал Хорхе вторую жёлтую карточку, хотя на повторе видно, что колумбиец играл в мяч.

На 74-й минуте Муми Нгамалё на рывке ушёл от Нуралы Алипа и сделал пас на линию штрафной, где Фёдор Смолов набежал и в касание пробил точно в угол.

Ответный матч Кубка России пройдёт 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Смолов – 74'    
Удаления: Карраскаль – 69' / нет
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