«Динамо» в меньшинстве обыграло «Зенит» в Кубке России

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Матч начался в 18:15 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу динамовцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 69-й минуте Хорхе Карраскаль отпустил от себя мяч и сыграл в подкате против Вильсона Изидора. Кукуян показал Хорхе вторую жёлтую карточку, хотя на повторе видно, что колумбиец играл в мяч.
На 74-й минуте Муми Нгамалё на рывке ушёл от Нуралы Алипа и сделал пас на линию штрафной, где Фёдор Смолов набежал и в касание пробил точно в угол.
Ответный матч Кубка России пройдёт 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.
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