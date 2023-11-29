Булыкин: удивляет, сколько терпения у болельщиков и руководства «Спартака» к их тренеру

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о поражении московского «Спартака» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России от «Оренбурга» (0:1).

«Удаление сыграло свою роль. «Оренбург» забил, а «Спартак» ничего не смог сделать. Но, думаю, в Москве будет совсем другая игра и у «Спартака» будут хорошие шансы пройти дальше.

Удивил ли результат? Меня уже давно удивляет игра «Спартака». Удивляет, сколько терпения у болельщиков и руководства, что им нравится этот тренер и они так безмерно ему доверяют», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ответный четвертьфинальный матч между «Спартаком» и «Оренбургом» в Кубке России состоится 12 марта 2024 года.