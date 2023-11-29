«Ничья была бы более закономерна». Вратарь «Зенита» Адамов — о матче с «Динамо»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов прокомментировал поражение московскому «Динамо» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Справедлив ли итог встречи? Не могу сказать, что справедлив. Думаю, что ничья была бы более закономерна, судя по тому, как игра складывалась — без каких-то явных моментов. Единственное, что радует — ответная игра, в которой у нас будут все шансы для того, чтобы реабилитироваться за сегодняшнее поражение.

Что случилось в эпизоде с пропущенным мячом? Пошла быстрая атака, прострел, и Смолов уже набегал с линии штрафной и пробил в дальний угол. Я ещё не пересматривал момент, поэтому ничего больше сказать не могу», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».