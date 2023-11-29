ЦСКА оставил записку в раздевалке после матча с «Ростовом» в Кубке России

Московский ЦСКА оставил записку в раздевалке после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:1), который проходил на стадионе «Ростов Арена».

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале ЦСКА.

«Увидимся уже через три дня!» — написано в записке. Также армейцы оставили соперникам мягкую игрушку – коня в спортивной форме ЦСКА.

Традицию убираться в гостевой раздевалке и оставлять записку с мягкой игрушкой ввёл главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов. Специалисту помогает персонал команды, а также сами игроки.

Напомним, уже 3 декабря ЦСКА и «Ростов» встретятся в рамках 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». На данный момент армейцы в РПЛ располагаются на шестой строчке с 25 очками. Южане находятся на 10-й позиции с 20 очками.