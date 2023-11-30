«Бавария» не смогла обыграть «Копенгаген» в 5-м туре Лиги чемпионов

Завершилась встреча 5-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и датским «Копенгагеном». Матч прошёл на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслужила французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 0:0.

В прошедшем матче «Копенгаген» получил больше жёлтых карточек, чем «Бавария» — 2:1 по этому показателю. Также датский клуб нанёс больше ударов в створ в сравнении с немецким — 3:2.

«Бавария» уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Немецкая команда набрала 13 очков после пяти проведённых матчей. Подопечные Томаса Тухеля в любом случае займут первое место в группе А по итогам группового этапа. «Копенгаген» располагается на второй позиции, заработав пять очков после аналогичного количества встреч.