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«Бавария» не смогла обыграть «Копенгаген» в 5-м туре Лиги чемпионов

«Бавария» не смогла обыграть «Копенгаген» в 5-м туре Лиги чемпионов
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Завершилась встреча 5-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и датским «Копенгагеном». Матч прошёл на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслужила французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 0:0.

В прошедшем матче «Копенгаген» получил больше жёлтых карточек, чем «Бавария» — 2:1 по этому показателю. Также датский клуб нанёс больше ударов в створ в сравнении с немецким — 3:2.

«Бавария» уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Немецкая команда набрала 13 очков после пяти проведённых матчей. Подопечные Томаса Тухеля в любом случае займут первое место в группе А по итогам группового этапа. «Копенгаген» располагается на второй позиции, заработав пять очков после аналогичного количества встреч.

Лига чемпионов . Группа A. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
0 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
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