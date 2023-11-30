Лионель Месси – лучший футболист «Барселоны» по версии FourFourTwo

Авторитетное издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших игроков в истории «Барселоны».

Первое место занял аргентинский нападающий Лионель Месси. На втором месте находится Хави. Замкнул тройку лучших игроков Андрес Иньеста. В топ-5 входя Йохан Кройф и Роналдиньо.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси

2. Хави

3. Андрес Иньеста

4. Йохан Круифф

5. Роналдиньо

6. Диего Марадона

7. Самюэль Это′О

8. Рональд Куман

9. Сесар Родригес

10. Микаэль Лаудруп

Напомним, Месси провёл за «Барселону» 778 матчей, в которых записал в свой актив 672 года и 228 результативных передач. В составе каталонского клуба он выиграл 10 национальных титулов, четыре титула Лиги чемпионов и семь «Золотых мячей».

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