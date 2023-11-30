Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: расписание матчей 15-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 30 ноября, стартует 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.

30 ноября, четверг:

18:00 мск. «Абха» — «Аль-Ахли»;

18:00 мск. «Эр-Рияд» — «Аль-Хазм»;

21:00 мск. «Аль-Иттихад» — «Аль-Халидж».

1 декабря, пятница:

18:00 мск. «Аль-Фейха» — «Дамак»;

21:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср».

2 декабря, суббота:

18:00 мск. «Аль-Фатех» — «Аль-Таи»;

18:00 мск. «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак»;

21:00 мск. «Аль-Шабаб» — «Аль-Таавун»;

21:00 мск. «Аль-Раед» — «Аль-Фахда».

В данный момент «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу Саудовской Про-Лиги, набрав 38 очков после 14 проведённых матчей. «Аль-Наср» находится на второй позиции. У команды, за которую выступает знаменитый в Европе Криштиану Роналду, 34 очка после аналогичного количества встреч. Топ-3 замыкает «Аль-Ахли» с 27 очками.