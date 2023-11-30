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Отец Кварацхелии: матч с «Реалом» стал для Хвичи особенным. Он всегда мечтал там играть

Отец Кварацхелии: матч с «Реалом» стал для Хвичи особенным. Он всегда мечтал там играть
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Бадри Кварацхелия, отец вингера «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварахцелии, высказался об особом отношении своего сына к «Реалу». Напомним, в среду, 29 ноября, «партенопейцы» на выезде уступили мадридской команде со счётом 2:4 в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Для Хвичи игра с мадридским «Реалом» была особенной. В моей семье все болеют за «Реал», кроме меня.

Хвича всегда мечтал и до сих пор мечтает играть за мадридский «Реал». Я полностью уверен в этом», — приводит слова Кварацхелии-старшего журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с «партенопейцами» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн. Ранее сообщалось об интересе к Хвиче Кварацхелии со стороны мадридского «Реала».

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