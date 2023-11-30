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Дуглас Сантос прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Динамо»

Дуглас Сантос прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Динамо»
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о результате первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 между сине-бело-голубыми и московским «Динамо». Напомним, «Зенит» проиграл со счётом 0:1, игра проходила в Москве. Ответный матч состоится после зимней паузы в сезоне в Санкт-Петербурге.

«Это большая игра, дерби. В таких играх сложно выиграть. Но за те четыре года, что я здесь, мы уже много выиграли. Мы знаем, что таков футбол. Мы должны осознавать, что не играем в свой привычный и лучший футбол. Нам нужно видеть ошибки и то, что нас ведёт не туда. Нам нужно больше сосредоточиться, чтобы добиться лучших результатов», — приводит слова Дугласа Сантоса журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

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